Rocket Rockers Dan Stand Here Alone Kolaborasi Ciamik, Ingin Hilangkan Stigma Negatif Senior-Junior

TRI BUN-MEDAN.com - Memang enggak bisa dipungkiri kalo status senior-junior kerap menjadi dasar dari fenomena bullying dalam lingkungan pergaulan.

Sejak dulu, seolah udah enggak mengherankan bila didapati junior yang kalo di sekolah ditindas mulu oleh para kakak kelas.

Saking lumrahnya kasus bullying yang muncul atas dasar senioritas.

Seolah muncul pemahaman keliru yang menganggap kalo senior selalu lebih baik dari para junior-nya dalam segala hal.

Nah, stigma keliru inilah tampaknya ingin ditentang oleh dua band Indonesia, Rocket Rockers dan Stand Here Alone, melalui single kolaborasi terbarunya berjudul 'Maha Benar'.

Dalam lirik lagu tersebut, Rocket Rockers dan SHA tampak ingin membuktikan kolaborasi ciamik yang dapat terbentuk antara dua band yang merupakan senior dan junior di ranah musik.

Para fans dari kedua band tentu tahu bahwa Rocket Rockers dan SHA merupakan dua band dari generasi yang berbeda di skena pop punk Indonesia.

"Di sini Rocket Rockers mematahkan stigma “i am senior and you are only a junior”, terbukti dengan project kolaborasi track ini,"tulis Rocket Rockers dalam deskripsi video klip yang telah diunggah di Youtube.

"Dalam track “Maha Benar” Rocket Rockers dan Stand Here Alone bercerita tentang realita maraknya kasus bullying di kalangan anak muda dan stigma negatif dari “senior vs junior”,