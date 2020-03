The View Music Lounge and Bar Cambridge Hotel Medan, Tampilkan Atraksi Wine Rack

SEORANG barkeeper sedang melakukan atraksi wine rack di The View Music Lounge and Bar Cambridge Hotel Medan, Sabtu (28/3/2020)

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN – Tempat hiburan seperti lounge and bar, tentunya tidak asing lagi oleh sebagian masyarakat Medan.

Namun, lounge and bar yang menampilkan atraksi wine rack juga tak banyak ditemui di Medan.

Satu-satunya lounge and bar yang menampilakan atraksi wine rack di Medan adalah The View Music Lounge and Bar Cambridge Hotel Medan.

The View Music Lounge and Bar ini terletak di lantai 26 Cambridge Hotel Medan dan sudah ada senjak tahun 2008.

Pertunjukan wine rack di The View Music Lounge and Bar merupakan pertunjukan juggling show botol wine.

Barkeeper melakukan juggling show botol wine di rack wine yang memilki tinggi dari lantai 26 sampai 27.

Dengan tali, yang tergantung dari lantai 27 sampai 26, Barkeeper melakukan atraksi tersebut.

Atraksi ini sangat unik, sebab di medan sangat jarang ditemui atraksi seperti juggling show botol wine di rack yang tinggi.

Misalnya pun ada pertunjukan seperti itu, tentunya di kota lain seperti Bali dan Jakarta serta lainya.

Selain juggling show botol oleh barkeeper, di lounge and bar yang begitu trendi, penuh warna dan nyaman dengan perabotan trendinya, juga memiliki pertujukan Batak Soul, setiap bulan di hari Jumat malam.

