Physical Distancing saat Covid-19, Mata Garuda LPDP Sumut Bagi Tips Agar Tetap Produktif di Rumah

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Kebijakan Work From Home yang diterapkan pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus Covid -19 sudah berjalan beberapa hari.

Bagi para pekerja yang terbiasa aktif, tentu akan merasakan bosan jika terlalu lama berdiam diri di rumah.

Melihat hal tersebut, Mata Garuda LPDP Sumut mengadakan seminar secara online bertemakan How to Stay Sane and Productive During Physical Distancing.

Kadiv Akademik Mata Garuda Sumut, Ilmi Fadhilah Rizky mengungkapkan bahwa seminar ini berangkat dari keresahannya yang menjadi cepat bosan dan tidak produktif selama menjalani Work From Home.

"Dimulai dari keresahan pribadi ya karena udah sekian lama Work From Home untuk mencegah Covid-19 ini seperti yang diimbau oleh pemerintah. Namun lama kelamaan, kok sepertinya mood bekerja dan belajar jadi kurang bagus, segala tugas jadi terkendala, dan cenderung jadi mudah bosan, tidak fokus, dan malah jadi gak produktif," ungkap Ilmi, Minggu (29/3/2020).

Dalam seminar ini, Ilmi juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengganti kata social distancing menjadi physical distancing.

"Memakai istilah physical distancing dianggap lebih tepat karena memang dunia sedang mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap menjaga jarak secara fisik, jadi dengan kata "physical" lebih tepat. Sedangkan dengan kata social distancing takutnya dimaknai sebagai menjauhkan diri secara sosial. Padahal, kita masih bisa berhubungan dengan orang-orang melalui media daring," jelas Ilmi.

• Warga Kabanjahe Sambut Baik Pengadaan Fasilitas Cuci Tangan di Tempat Umum

Seminar online yang diikuti oleh 220 peserta ini menghadirkan tiga narasumber dengan tema yang berbeda yaitu Psikolog Klinis Pingkan Rumondor, Dosen Psikologi Sofiah Mawaddah, dan Psikologi Pendidikan Nuurul Ilaahi.

Psikolog Klinis, Pingkan Rumondor menjelaskan bahwa dalam keadaan physical distancing, dapat memiliki dua sisi keadaan yang berbeda antara menyenangkan bagi sebagian orang namun bisa menimbulkan perasaan tidak nyaman.

"Berada dalam kondisi physical distancing berarti menyambut rutinitas baru, yang berbeda dengan hari-hari biasa. Biasanya bekerja di kantor, saat ini bekerja di rumah. Kondisi ini bisa jadi menyenangkan bagi sebagian orang, tapi bisa juga menjadi momok bagi orang lain. Saat-saat penuh ketidakpastian seperti ini bisa memunculkan perasaan yang tidak nyaman tapi kita diharapkan untuk tetap produktif," ujar Pingkan.