Bunga Citra Lestari Membatalkan 40 Hari Tahlilan Ashraf Sinclair, Ini Sebab dan Permintaannya

Menjelang 40 hari berpulangnya Ashraf, kami bersyukur karena terus dihujani cinta kasih dari para sahabat, keluarga, dan begitu banyak orang lainnya yang selalu mendoakan.

TRI BUN-MEDAN.com - Rasa kehilangan dan duka cita masih sangat terasa sejak kepergian suami Bunga Citra Lestari (BCL).

Tak terasa kepergian Ashraf untuk selamanya sudah 40 hari.

Pada Jumat (27/3/2020) kemarin, pihak keluarga besar Ashraf Sinclair di Malaysia mengajak banyak orang untuk membaca surat Yasin.

Ya, hal itu disampaikan oleh sang ibu Khadijah A Rahman Sinclair, melalui akun Instagram pribadinya @dida_sinclair, pada Jumat (27/3/2020).

"Assalamualaikum. Its 40 days today Alm Ashraf returned to Rahmahtullah.

"Pls join us to read Yasin for him after maghrib tonight. Thank you so much. Aamiin Aamiin Ya Rabbal Aalamiin," tulis Khadijah.

Lebih lanjut, Khadijah memberikan informasi jika pihak keluarha di Jakarta juga akan menggelar tahlilan pada Sabtu (28/3/2020).

Namun, acara tahlilan tersebut dibatalkan oleh BCL, seiring dengan merebaknya virus corona di Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh BCL, melalui unggahan Instastory pada Sabtu (28/3/2020).