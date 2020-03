Ridwan Kamil Potong Gaji PNS Jawa Barat Selama 4 Bulan untuk Penanggulangan Virus Corona

TRIBUN-MEDAN.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memotong gaji memotong gaji gubernur, wakil gubernur dan seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) di Jawa Barat untuk penaggulangan Virus Corona.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dan mempercepat penanggulangan penyebaran virus corona atau covid-19.

Ridwan Kamil mengumumkan kebijakan ini di akun Instagramnya, @ridwankamil, Senin (30/3/2020).

Gubernur Jabar mengungkapkan bahwa pemotongan gaji akan dilakukan secara adil dan proporsional dan berlangsung selama 4 bulan.

"BEWARA

Untuk mengurangi beban masyarakat dan percepatan penanggulangan penyebaran virus covid-19, maka gaji Gubernur, Wakil Gubernur dan para ASN (Aparatur Sipil Negara) atau PNS di Pemprov Jawa Barat akan dipotong selama 4 bulan ke depan dengan adil dan proporsional," tulisnya di akun Instagram.

Selain itu, gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini juga mengimbau kepada kelompok masyarakat yang memiliki harta lebih untuk menyumbangkannya kepada masyarakat yang tidak mampu.

"Kepada mereka dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki keluangan harta (sedekah, zakat, infak dll) mari kita bersama-sama menyumbang kepada perjuangan melawan virus ini dan menolong masyarakat yang tidak mampu melalui kesetiakawanan sosial," lanjutnya.

Hal ini berkaitan dengan program sosialnya yang bertajuk 'Two in One', yakni 1 keluarga yang mampu mengurus 2 keluarga yang tidak mampu selama pandemi covid-19.