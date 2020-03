HARI INI Binjai Supermall Tutup Sementara, Plaza Medan Fair Mulai Besok, Plaza Millennium Buka-tutup

TRI BUN-MEDAN.com,MEDAN- Binjai Supermall mulai tutup sementara hari ini, Selasa (31/3/2020.

Marcomm Manager Binjai Supermall, Diniasih Nasution mengatakan hal ini dilakukan dalam mendukung imbauan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah Sumatera Utara.

"Penutupan sementara mal sudah dimulai Selasa 31 Maret. Mal akan melakukan pembukaan kembali mal pada tanggal 14 April 2020," ujarnya, Selasa (31/3/2020).

Pihaknya berharap dengan adanya penutupan sementara operasional mal, Lippo Malls berharap dapat mengurangi mobilitas warga dan melindungi masyarakat dari dampak COVID-19 yang semakin meningkat secara nasional dan sebagai bentuk tanggung jawab Lippo Malls Indonesia untuk membantu pemerintah dan juga Rumah Sakit untuk memperlambat penyebaran Covid-19.

Penutupan ini juga sejalan dengan imbauan pemerintah pusat untuk bekerja dari rumah dan menjaga jarak serta kebijakan beberapa pemerintah daerah untuk melakukan penutupan kantor – kantor dan beberapa bidang usaha.

"Namun demikian, untuk tenant yang menjual kebutuhan sehari-hari seperti supermarket, bank, apotek, dan restoran tertentu yang menyediakan jasa pesan antar akan tetap beroperasional melayani masyarakat mulai pukul 11.00 hingga pukul 18.00 WIB hari Senin hingga Minggu," katanya.

Ia merinci adapun beberapa tenant yang tetap buka demi memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar yaitu Hypermart, Guardian, Watsons, Bank BJB, dan Bank Mandiri.

Sedangkan tenant Food and Beverages yang beroperasi hanya melayani pesanan Jasa Antar atau Online Delivery Service dan Take Away, yaitu Richeese Factory, Kopi Kenangan, Chatime, Es Teler 77, dan Kopi Janji Jiwa.

"Kami berdoa dan tetap berpikir positif bahwa situasi akan membaik sehingga kami dapat beroperasi normal kembali untuk melayani masyarakat. Kami yakin Indonesia dapat melewati masa sulit ini. Bersama kita bersatu lawan Covid-19," pungkasnya.

