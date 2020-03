Mertua BCL Ungkap Kucing Kesayangan Ashraf Sinclair Juga Ikut Sedih Setelah Ditinggal Pergi Majikannya

TRIBUN-MEDAN.com- Nampaknya kepergian suami Bunga Citra Lestari (BCL), Ashraf Sinclair juga dirasa oleh kucing kesayanganya.

Hal itu diungkapkan oleh Ibunda Ashraf dalam akun Instagram @dida_sinclair Selasa (31/3/2020).

Dalam postingan itu, mertua BCL mengunggah foto kucing kesayangan putranya yang tengah berbaring di sebuah sofa berwarna merah bata.

Di dalam keterangan foto tersebut Khadijah menuliskan sebuah kalimat yang mengisyaratkan kerinduan kucing yang Ashraf tinggalkan.

"Im sure cat misses their boss too, dont they! (Saya yakin kucing juga merindukan bos mereka)," tulis Khadijah A Rahman Sinclair pada keterangan foto.

Postingan Khadijah pun sontak dibanjiri oleh komentar dari netizen yang meyakini jika kucingnya juga merindukan mendiang Ashraf.

"Saya yakin dia juga merindukan bos mereka, Umi @dida_sinclair karena banyak orang yang merindukannya juga," tulis akun @aslykart.

"Benar umi, pasti kucing kesayangan Almarhum Ashraf merindukannya," kata akun @kaalinling_chu.

"Bisakah bawa si kucing ziarah ke makam Alm. Ashraf, Umi? Supaya kucing pun tenang Umi," timpal akun @yuliati_am_gunantar.

