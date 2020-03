Tak Bisa Kembali ke Indonesia, Suami Melaney Ricardo Curhat Sangat Merindukan Istri dan Anaknya 

Beberapa waktu yang lalu, Tyson Lynch mudik ke rumah orang tuanya di Australia.

TRI BUN-MEDAN.com - Wabah virus corona kian merebak di seluruh dunia.

Tak terkecuali dengan Indonesia dan Australia.

Hal tersebut membuat Australia harus melaksanakan lockdown atau karantina wilayah.

Situasi tersebut membuat Melaney Ricardo harus berpisah sementara dengan sang suami.

Unggahan Tyson Lynch tentang kerinduan dengan anak istri (instagram @tyson_lynch)

"Tolong TUHAN kill this virus supaya saya bisa balik lagi ke Jakarta. I miss my wifey and kids.... :((," tulis Tyson dalam keterangan instagram.

Seperti diketahui, Tyson Lynch berasal dari Australia.

Dirinya beberapa waktu yang lalu telah berangkat ke negara tetangga untuk mudik ke rumah orang tuanya.

Namun situasi yang tidak tepat membuatnya tak bisa kembali ke Indonesia.

Tyson tetap harus tinggal di negeri kanguru ini.