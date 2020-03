Tingkatkan Kepercayaan Diri Perempuan Berbadan Tambun, Ini Kegiatan Beauty Beyond Size

SEJUMLAH perempuan yang tergabung dalam Komunitas Beauty Beyond Size, komunitas yang merangkul perempuan-perempuan berbadan tambun untuk melakukan hal positif bersama.

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Terbentuk sejak 2018, komunitas yang berisikan perempuan dengan berat badan lebih (plis size) Beauty Beyond Size memiliki beberapa kegiatan yang positif untuk membangun kepercayaan diri.

Beberapa kegiatan itu yakni olah raga bersama, kelas kecantikan, workshop.

"Kita itu programnya ada olahraga bareng juga kadang ada beauty class, baru kita ada workshop yang kita namakan Embrace Your Flaws dan itu udah berjalan dua kali. Jadi kayak episode satu episode dua. Dalam waktu dekat kita akan adakan yang ketiga karena itu memang acaranya berkelanjutan," ujar Angel Veira Japardy, Founder Beauty Beyond Size kepada Tri bun Medan Selasa (31/3/2020).

Beberapa waktu yang lalu, terang Angel, Beauty Beyond Size baru saja melakukan kegiatan besar dengan melibatkan 20 wanita dengan latar belakang yang berbeda-beda untuk berbagi cerita dan pengalamannya.

Kegiatan tersebut bertajuk Women Run The World yang dilakukan 21 Marer 2020 lalu.

"Nah baru-baru ini kita baru melakukan kegiatan yang lumayan besar dari kegiatan-kegiatan kita yang sebelumnya. Memang dari bulan 11 tahun lalu kita memang mau buat sesuatu yang lebih gede makanya kita buatlah Women Run The World 2020," ujar Angel.

Dalam Women Run The World, Beauty Beyond Size melibatkan tidak hanya wanita berbadan tambun, tapi juga terbuka untuk perempuan-perempuan lainnya dari latar belakang manapun.

"Dalam acara ini, akan hadir sebanyak 20 orang pembicara perempuan yang berasal dari berbagai latar belakang dan akan berbagi kisah mereka masing-masing.

"Setiap dari kita punya potensi di dalam diri masing-masing. Setidaknya, dengan acara Women Run The World kemarin, semua peserta yang hadir bisa merasa bahwa mereka tidak sendirian, mereka juga punya harapan dan bisa menjadi yang mereka inginkan," ujar Angel.

Sepanjang perjalanannya yang hampir menuju dua tahun, Beauty Beyond Size aktif mengkampanyekan bahwa standar kecantikan tidak hanya dibatasi oleh ukuran tubuh.

Angel mengatakan ada banyak pihak yang mendukung Beauty Beyond Size, yang kesemuanya ada orang-orang yang ia kenal baik dan yang memang ada di dalam lingkarannya.

"Yang mendukung itu ada beberapa agensi fotografi seperti Vantamelon, Jee Works, Win and Co, Humaine Photography, Nico Makmur. Mereka itu yang selalu fotoin kita dan selalu mendukung. Juga ada Viztagym yang selalu mendukung program olahraga bareng yang diadakan Beauty Beyond Size," kata Angel.(cr14/tri bun-medan.com)