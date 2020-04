Aktor Star Wars Meninggal Terinfeksi Virus Corona, Tak Sempat Lihat Istri di Saat-saat Terakhir

TRI BUN-MEDAN.com - Aktor Star Wars, Andrew Jack, meninggal dunia setelah terinfeksi virus corona atau Covid-19.

Andrew Jack meninggal di Rumah Sakit Surrey, Inggris, pada Selasa (31/3/2020).

Andrew Jack berpulang pada usia 76 tahun.

Perwakilan dari Jack, Jill McCullough, mengatakan, Jack bahkan tidak dapat melihat istrinya pada saat terakhir hidupnya.

Sebab, istri Jack menjalani karantina di Australia.

Jack membintangi film Star Wars, di antaranya The Last Jedi dan The Force Awakens.

Sejumlah selebritas pun menyampaikan rasa duka mendalam atas kepergian Jack.

Salah satunya Greg Grunberg yang juga aktor Star Wars.

Greg sangat terpukul saat mengetahui informasi meninggalnya Jack.

Menurut dia, Andrew Jack adalah pria yang luar biasa, berbakat, dan dicintai banyak orang.

"Dia salah satu orang terbaik yang pernah bekerja dengan saya," kata Greg. (*)

Artikel ini telah terbit di Kompas.com dengan judul "Bintang Star Wars Andrew Jack Meninggal Dunia karena Corona"