Artis Ini Melahirkan saat Wabah Corona, Jalanan Ditutup & Bidan Tak Datang, yang Terjadi Kemudian. .

Ia mencari-cari klinik, namun jalanan ditutup. Rencana awal melahirkan di rumah juga gagal. Tak Satu pun bidang yang berkenan dipanggil datang ke rumahnya.

TRI BUN-MEDAN.com - Artis dan model Dominique Diyose melahirkan di saat kondisi Tanah Air sedang tak kondusif karena wabah virus corona.

Istri Ivan Handoyo tersebut melahirkan anak ketiga berjenis kelamin laki-laki pada Kamis (26/3/2020) lalu.

Mantan istri Marshall Sastra itu baru saja membagikan kabar bahagia ini melalui unggahan Instagram.

Melahirkan buah hati yang ketiga ini ternyata Dominique Diyose mendapat tantangan tersendiri.

Dominique Diyose yang awalnya merencanakan akan melahirkan di rumah harus buru-buru ke klinik.

Melalui Instagramnya pada Senin (30/3/2020), Dominique Diyose berbagi cerita persalinannya saat wabah corona.

Dominique Diyose melahirkan buah hati ketiga di kala wabah virus corona ()

Pada malam perayaan Nyepi, menjelang subuh Dominique Diyose merasakan kontraksi pertama pukul 23.50.

"Seketika keyakinan saya muncul "This is the time". Hanya butuh waktu 3 jam sampai bukaan penuh," kata Dominique Diyose.

Dominique Diyose dan suami merencanakan melahirkan di rumah tetapi nasib berkata lain.