Di Bukalapak, Pengguna Kartu Pra Kerja Nikmati Layanan Kursus dan Pelatihan Online

TRI BUN-MEDAN.COM, MEDAN - Bukalapak turut berpartispasi dalam peluncuran program Kartu Pra Kerja yang merupakan salah satu program unggulan pemerintah Indonesia dan inisiatif besar dari Presiden Joko Widodo.

Director of Payment, Fintech and Virtual Products of Bukalapak, Victor Lesmana mengatakan untuk distribusi secara digital, Pemerintah menggandeng beberapa platform digital, salah satunya Bukalapak, sebagai mitra resmi Pemerintah.

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dengan cara memberikan dua jenis pilihan pelatihan yaitu daring (online) maupun tatap muka (offline) dengan pilihan program pelatihan 3-in-1 (three in one) yaitu pelatihan, sertifikasi, dan penempatan yang tepat untuk pencari kerja atau yang dipengaruhi oleh pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Melalui platform Bukalapak, Pemerintah memiliki akses ke 70 juta pengguna aktif Bukalapak dalam pendistribusian digital Kartu Pra Kerja yang memudahkan masyarakat untuk membelanjakan saldo untuk paket pelatihan yang diminati kapanpun dan dimanapun," ujarnya.

Kata Victor, sampai dengan saat ini, Bukalapak bermitra dengan 20 lembaga pengajar online seperti Algoritma, Bahaso, Ruangguru, Quipper Video, IndonesiaX, Marketeers, MarkPlus, Inspigo, Sinotif, Darwis Triadi Photography, Tempo Institute, Sekolah Design dan masih banyak lagi mitra pendidikan dan pelatihan kemampuan yang nantinya akan menjadi partner Kartu Pra Kerja di Bukalapak.

Diakuinya, Kartu Pra-Kerja ditargetkan akan dimanfaatkan hingga 2 juta masyarakat yang memenuhi syarat diantaranya, merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang aktif untuk studi atau pendidikan resmi.

"Kisaran harga voucher yang ditawarkan untuk mengakses kursus online ini juga beragam, tergantung dengan pilihan aplikasi atau situs online yang dipilih oleh pengguna. Pengguna Kartu Pra Kerja dapat menikmati layanan kursus dan pelatihan online yang berdurasi dari satu hingga tiga bulan," ujarnya.

Tak hanya menjadi platform penyedia Kartu Pra-Kerja, pada program ini Bukalapak bersama beberapa perusahaan teknologi di Indonesia bekerja sama untuk membangun sistem Kartu Pra-Kerja untuk dapat diproses melalui online.

Ia menjelaskan dengan kemudahan yang dibangun bersama untuk program ini, masyarakat yang ingin memperoleh Kartu Pra Kerja dapat mendaftarkan diri dengan mengisi informasi pribadi melalui situs resmi Kartu Pra Kerja di www.Pra Kerja.go.id.

Dalam waktu 7x24 jam, data peserta yang sudah masuk akan melalui proses verifikasi dan seleksi sebelum akhirnya diterima untuk menjadi pengguna Kartu Pra Kerja.

Setelah proses verifikasi dan seleksi telah selesai, peserta yang sudah memiliki Kartu Pra Kerja akan menerima konfirmasi dana yang nantinya akan dilanjutkan pada proses pemilihan pelatihan yang diminati.

• Koordinator Jubir BPN Kritik Kartu Pra Kerja Jokowi: BPJS Saja Tidak Terbayar

Dalam menentukan keterampilan atau kursus ada yang ingin diambil oleh pengguna Kartu Pra Kerja, pengguna dapat mengakses situs aplikasi Platform Digital yang sudah menjadi mitra Pemerintah kemudian memilih pelatihan yang diminati melalui voucher-voucher kursus yang tersedia di masing-masing Platform Digital.

Pada proses pembayaran, pengguna dapat menggunakan metode pembayaran “Kartu Pra Kerja” yang nantinya akan memproses terkait dana mencukupi atau tidak mencukupi untuk mengikuti berbagai kursus yang ada dalam kurun waktu tertentu.

Dengan adanya kerja sama melalui program Kartu Pra Kerja ini, Bukalapak berharap dapat membantu lebih banyak masyarakat dalam menikmati manfaat dari program pemerintah melalui inovasi dan transformasi teknologi yang ada melalui platform Bukalapak seperti Kartu Pra-Kerja, Penerimaan Negara, e-Samsat, dan produk maupun program lainnya.(nat/tri bun-medan.com)