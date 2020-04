Kepala BKD yang Mencalonkan Diri jadi Wali Kota Binjai Dicopot

BINJAI,TRIBUN-Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Binjai, Amir Hamzah dicopot dari jabatannya.

Ia diberhentikan setelah diperiksa Inspektorat karena dikabarkan akan maju sebagai bakal calon Wali Kota Binjai.

Adapun pencopotan Amir Hamzah ini tertuang dalam Surat Keputusan Wali Kota Binjai, HM Idaham Nomor 188.45-262/K/Tahun 2020 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Esselon II-b di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

• Jelang Pilwako Binjai, Bawaslu RI Ajak Perempuan Aktif Tolak Politik Uang

"Ya, benar ada pemberhentian Kepala BKD sesuai SK Wali Kota Binjai.

Ini ditetapkan pada 27 Maret 2020," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Binjai, Abdullah Rainy, Selasa (31/3/2020).

Ia mengatakan, dirinya juga baru tahu kabar pencopotan tersebut pada Senin (30/3/2020) kemarin.

Menurut informasi, pencopotan ini mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014,

Peraturan Pemerintah No 3/2015, PP No 63/2009, PP No 18/2016, PP No 11/2017,

Peraturan Presiden No 26/2007, Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 dan Perda Kota Binjai No 4/2016.

• Lisa Andriani Lubis Sudah Rangkul 8 Partai Jelang Pilwako Binjai 2020, Teranyar PAN

Dalam SK tertulis bahwa Amir Hamzah diberhentikan dengan hormat.