KPK Ancam Pidana Mati bagi Koruptor Anggaran Bencana Wabah Covid-19

JAKARTA, TRIBUN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan adanya ancaman hukuman mati bagi penyeleweng dana anggaran penanganan wabah coronavirus disease 2019 (Covid-19). "Kami sudah mengingatkan bahwa penyelewengan anggaran yang diperuntukan pada situasi bencana seperti saat ini ancaman hukumannya adalah pidana mati," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dimintai konfirmasi, Rabu (1/4).

Ali memastikan KPK bakal mengawasi pengelolaan anggaran tersebut. KPK saat ini, katanya, terus berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk terjadinya praktik rasuah dalam pengelolaan anggaran untuk penanggulangan virus corona.

"Saat ini KPK sudah berkoordinasi dengan LKPP dan BPKP sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi dalam proses penggunaan anggaran tersebut,"kata Ali.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 telah resmi diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi salah satu landasan hukum pemerintah dalam penanganan virus corona (Covid-19).

Dalam Perppu yang telah diteken dan diterbitkan pada Selasa (31/3), ada empat poin yang diprioritaskan dalam penambahan belanja dan pembiayaan anggaran sebesar Rp 405,1 triliun untuk menangani dampak wabah ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, dana Rp 405,1 triliun akan dialokasikan untuk menangani wabah Virus Covid-19. Rinciannya, belanja bidang kesehatan sebesar Rp 75 triliun, perlindungan sosial Rp 110 triliun, insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat Rp 70,1 triliun, serta pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) senilai Rp 150 triliun.

"Prioritas pertama terkait Kesehatan adalah dukungan anggaran untuk bidang kesehatan sebesar Rp 75 Triliun," kata Ali Fikri seperti yang tercantum dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Dari Rp 75 triliun itu, rinciannya adalah anggaran sebesar Rp 65,8 triliun digunakan untuk belanja penanganan kesehatan, seperti: alat kesehatan, Alat Pelindung Diri (APD), Rapid test, Reagen, Sarana Prasarana kesehatan, serta Dukungan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM).

Lalu anggaran sebesar Rp. 5,9 triliun untuk Insentif, meliputi Rp 1,3 triliun untuk Tenaga Medis Pusat dan Rp 4,6 triliun bagi Tenaga Medis Daerah.

Terkait APD, terdapat 28 perusahaan yang siap memproduksi dengan kapasitas produksi mencapai 17.360.000 pcs per bulan. Sementara untuk Gown atau Surgical Gown, ada 5 perusahaan yang siap memproduksi dengan kapasitas 508,800 pcs per bulan.

Selanjutnya, terkait Industri Farmasi dan Fitofarmaka, terdapat 206 Perusahaan Farmasi yang siap, terdiri dari empat perusahaan BUMN termasuk PT.Kimia Farma Tbk , PT Indofarma Tbk, PT Biofarma Tbk, serta PT Phapros Tbk, dan 178 industri swasta, juga 24 multinational company (MNC).

Kemudian untuk kebutuhan obat nasional, sebanyak 76 persen sudah mampu dipenuhi oleh Industri Farmasi Dalam Negeri. Sisanya, yakni sebesar 24 persen merupakan obat paten dan berteknologi tinggi yang masih harus diimpor. Terdapat pula delapan industri farmasi yang mampu memproduksi Vitamin C dosis tinggi dengan kapasitas di atas tiga juta tablet per bulan seperti Kalbe Farma yang memiliki kapasitas terbesar, yakni 15 juta tablet per bulan.

Untuk suplemen pemelihara daya tahan tubuh berbahan alam, terdapat 16 industri dengan produksi total 72 juta kapsul per bulan. Dalam video conference yang disiarkan pada Selasa kemarin, Jokowi menjelaskan dampak corona yang sangat signifikan saat ini mendorongnya untuk segera menerbitkan Perppu.

"Karena yang kita hadapi saat ini situasi yang memaksa, maka saya baru saja menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan," ujar Jokowi, dalam video conference, Selasa sore.

Ia juga menyampaikan bahwa draft Perppu itu akan segera diserahkan ke DPR dan dirinya pun berharap agar Perppu ini bisa segera disahkan menjadi Undang-undang (UU).

"Saya mengharapkan dukungan dari DPR RI agar Perppu yang baru saja saya tanda tangani ini akan segera diundangkan dan dilaksanakan. Dalam waktu yang secepat-cepatnya, kami akan menyampaikan (Perppu ini) kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan menjadi Undang- undang," kata Jokowi.(*)