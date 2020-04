Lotte Mart Genjot Penjualan Secara Online di Medan, Customer Bisa Belanja dari Rumah

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Sejak adanya Covid-19, minat masyarakat untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari melalui aplikasi belanja online mall yang dimiliki Lotte Mart, iLotte terus meningkat.

Untuk itu Lotte Mart terus menggenjot penjualan secara online.

"Sejak adanya virus ini ada peningkatan yang besar untuk penggunaan iLotte namun kontribusi masih sangat kecil. Kita juga akan menjalankan belanja melalui WhatsApp Shopping," kata Store GM Lotte Mart Medan Centre Point Antoni Jekson, Rabu (1/4/2020).

Pada aplikasi tersebut sudah banyak pilihan barang yang dibutuhkan customer yang sama harganya bahkan ada yang lebih murah.

Mulai dari buah-buahan, sayur mayur, dan sebagainya ada di aplikasi tersebut.

"Kita sekarang melakukan campaign anda stay at home, belanjaan kami yang tangani kami antar barang anda ke rumah. Paling ada tambahan ongkos kirim Rp 15 ribu, meski begitu tetap lebih hemat dibandingkan datang langsung ke mall yang harus membayar uang parkir dan sebagainya," ujarnya.

Ia menjelaskan produk pilihan customer bisa langsung dijemput di Lotte Mart Centre Point Mall atau diantar ke rumah.

iLotte ini mengadopsi semua barang-barang yang dibutuhkan pelanggan.

Ia mengatakan setelah adanya Covid-19, jumlah kunjungan terus mengalami penurunan. Hal ini juga dipengaruhi menurunnya minat masyarakat mengunjungi mal dan pusat keramaian lainnya.

"Pengaruh Corona jelas terasa. Karena kita ini berada di kawasan pusat perbelanjaan. Orang-orang menghindari tempat keramaian khususnya pusat perbelanjaan. Ini berefek pada bisnis kita," katanya.