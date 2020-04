SOSOK Andrew Hutchincon, Aktor Inggris yang Gagal Membina Rumah Tangga

Aktor tersohor di dunia asal Inggris, Andrew Hutchinco atau yang akrab disapa Andrew Jack lahir pada 28 Januari 1944 ini dikenal sebagai pelatih dialek British untuk para aktor dan aktris non-Inggris dalam proses pemuatan sebuah film.

Beberapa bintang yang pernah dilatihnya untuk film adalah Robert Downey Jr dan Cate Blanchett. Keduanya berasal dari Amerika Serikat.

Untuk kariernya sebagai aktor, ia pernah tampil membintangi dua seri film Star Wars, yakni Star Wars: The Last Jedi dan Star Wars: The Force Awakens.

Sepanjang perjalanan kariernya sebagai seorang aktor ia pernah terlibat dalam empat film.

Dalam kehidupan pribadi, setelah dua kali gagal membina rumah tangga.

Pada tahun 2019 anak dari pasangan Stephen Jack dan Julia ini kembali menikah dengan wanita bernama Gabrielle Rogers.

Namun kabar duka datang. Andrew Jack meninggal dunia pada Selasa (31/3/2020) setelah terinfeksi virus corona atau Covid-19.

Andrew mengembuskan napas terakhirnya dalam usia 76 tahun di Rumah Sakit Surrey, Inggris.

