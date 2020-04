5 Kegiatan Mandiri selama Karantina Mandiri Rekomendasi Pojok Baca Medan

TRIBUN-MEDAN.com - Tetap berada di rumah merupakan usaha dalam memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 yang semakin meluas.

Merespon hal ini, komunitas yang peduli terhadap perkembangan literasi di Kota Medan, Pojok Baca Medan memberikan rekomendasi kegiatan-kegiatan yang tetap bisa dilakukan selama masa karantina di rumah.

Kegiatan-kegiatan sederhana ini selain bisa mengusir kebosanan juga tentunya bermanfaat untuk menambah wawasan.

"Kami memiliki beberapa rekomendasi kegiatan yang bisa dilakukan selama karantina diri. Jadi sebagai orang-orang yang bookish (penggemar buku), kami sudah rundingkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk mengisi waktu di rumah," ujar Cindy Yosita Putri, Rabu (1/4/2020).

Beberapa kegiatan tersebut, terang Cindy, adalah proyek bersama One Day One Book di mana secara kolektif bisa membuat sebuah buku dihabiskan dalam waktu satu hari. Rekomendasi kegiatan yang pertama ini bisa jadi solusi bagi kita yang selama ini kesulitan untuk menyelesaikan bacaan karena kesibukan sehari-hari.

"Konsep One Day One Book dengan melakukan tadarus buku. Satu buku bisa dibaca dan dibedah secara berkelompok, buat group chat via WhatsApp atau Telegram, bukunya berupa ebook jadu semua bisa miliki bersama. Dikasih limit waktu sesuai kesepakatan. Nah setelahnya bisa diskusi via chat atau video call dan hasilnya bisa disiarkan ke sosmed," ujar Cindy.

Cindy menerangkan rekomendasi kegiatan yang bisa dilakukan selama di rumah selanjutnya adalah mengikuti kelas daring yang bisa menambah wawasan selama menghabiskan waktu di rumah.

"Yang kedua, kita bisa mengikuti kelas daring. Selama penerapan karantina diri, banyak kelas-kelas pembelajaran dilakukan secara daring yang sifatnya bisa berbayar dan gratis seperti kelas menulis blog, artikel, serta puisi yang bisa didapat informasinya di sosial media melalui komunitas baca atau tokoh dan pakar literasi," terangnya.

Menurut Cindy, terkadang karena kesibukan kerja, banyak penggemar buku yang sulit untuk fokus membaca buku. Sebagai solusi, Pojok Baca Medan menyarankan untuk mendengarkan podcast yang mengulas buku dan dapat ditemukan di Spotify atau Google Podacast.

"Mendengarkan podcast-podcast tentang review buku juga bagus kalau sedang mengerjakan kerjaan kantor dari rumah," ujarnya.