Peran Linguistik di Pandemi Covid-19, Guru Besar Unimed Gelar Kuliah Virtual "The Covid Outbreak"

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Pengaruh wabah virus Covid-19 mempengaruhi segala aspek baik dari segi budaya dan peradaban.

Penggunaan bahasa secara linguistik dalam pandemi Covid-19 ini menjadi topik yang penting dibahas.

Berkenaan dengan hal tersebut, Universitas Negeri Medan bekerjasama dengan Universitas Bandar Lampung dan Komunitas Linguistik Forensik Indonesia (KLFI) akan menggelar kuliah virtual yang dengan tema "The Covid-19 Outbreak": Can an applied linguist contribute towards human civilization?.

Kuliah virtual ini akan dilaksanakan pada Sabtu, 4 April 2020 pukul 10.00-11.30 WIB yang akan diikuti oleh 14 negara.

Diantaranya ada Indonesia, Singapura, Portugal, Vietnam, USA, India, Australia, Japan, Malaysia, Belanda, South Korea, China, Russia, dan Nigeria.

Hingga Kamis, 2 April 2020 ini peserta yang telah mendaftar mencapai 200 peserta.

Kuliah virtual ini akan dibawakan oleh Guru Besar Linguistik Unimed,Amrin Saragih yang saat ini menjabat sebagai Ketua Program Doktor (S3) Prodi Linguistik Terapan Bahasa Inggris (LTBI) Unimed.

Rektor Unimed, Syamsul Gultom menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan kuliah virtual yang akan dilaksanakan tersebut.

Syamsul menuturkan bahwa walau saat ini wabah Covid-19 begitu mempengaruhi semua lini kehidupan, namun tidak menghalangi pembelajaran dan ia mengatakan bahwa kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran yang dapat diakses di seluruh dunia.

"Saat ini masalah Covid-19 sangat mempengaruhi semua lini kehidupan kita masyarakat dunia. Tetapi hal itu, tidak lantas menjadi halangan bagi kita untuk melakukan pembelajaran. Di era 4.0 semua bergerak cepat dan terintegrasi, kita bisa memanfaatkan teknologi internet yang bisa menjangkau dan diakses seluruh dunia," tutur Syamsul, Kamis (2/4/2020).

