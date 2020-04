Berita Foto: Perubahan Jadwal Buka Tutup Jalan Hanya Dilakukan Pukul 18.00-22.00 WIB Setiap Harinya

TRIBUN-MEDAN.COM - Petugas Kepolisian dan Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan penjagaan saat diberlakukannya buka tutup di persimpangan Jalan Sunggal dan Sei Batanghari Medan, Jumat (3/4/2020). Kini jam penutupan berubah hanya dilakukan mulai pukul 18.00 WIB-22.00 WIB tiap harinya, upaya agar masyarakat tetap berada di rumah.

Selain itu, penutupan jalan dalam rangka mengurangi mobilitas orang dan kendaraan dalam upaya pencegahan Covid-19 terus berlangsung di Kota Medan. Namun, jadwal penutupan yang biasanya dua periode dirubah menjadi satu periode saja.

Setelah dilakukan analisa dan evaluasi satuan lalu lintas Polrestabes Medan, melakukan perubahan jadwal penutupan jalan yang biasanya dilakukan dua priode.

Perubahan waktu ini dilakukan setelah melihat kesadaran masyarakat akan upaya pencegahan Covid-19. Masyarakat sudah melaksanakan Social Distancing serta Physical Distancing. Selain itu sudah banyak perkantoran yang melakukan Work From Home. Serta usaha kuliner juga sudah menerapkan sistem pesanan bungkus atau Take Away.

Penutupan arus lalu lintas ini berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan maklumat kepala kepolisian Republik Indonesia tentang antisipasi pencegahan penyebaran Covid-19.

Penutupan ruas jalan ini akan terus diberlakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Mengingat semakin meningkatnya penyebaran virus corona khususnya di Kota Medan, Sumatera Utara. (sir/tribun-medan.com)