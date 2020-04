Dian Pelangi Umumkan Hamil 18 Minggu, Pilih Tak Adakan Pengajian 4 Bulanan karena Virus Corona

Kabar bahagia itu diumumkan Dian melalui Instagram Story-nya. Dian mengunggah beberapa potret kemesraannya bersama sang suami.

TRI BUN-MEDAN.com - Suasana bahagia tengah dirasakan desainer kenamaan Dian Pelangi.

Wanita kelahiran Palembang tersebut kini tengah mengandung buah cintanya dengan sang suami, Sandy Nasution.

Kini kandungan Dian Pelangi telah memasuki usia 18 minggu atau 4,5 bulan.

Kabar bahagia itu diumumkan Dian melalui Instagram Story-nya.

Dian mengunggah beberapa potret kemesraannya bersama sang suami.

Wanita berusia 29 tahun itu juga mulai memamerkan perutnya yang semakin membuncit.

Dian Pelangi dang Sandy Nasution (TribunStyle.com/Instagram @dianpelangi)

"I'm on my 18 weeks of pregnancy now (4.5 months).

(Aku sekarang sedang mengandung 18 minggu atau 4,5 bulan)

InsyAllah all good, happier than ever, and we're both excited as can be. Bismillah.

(InsyAllah semuanya baik, lebih bahagia, dan kita sangat antusias)," tulis Dian.