Ini Jadwal Kelas Online CoHub Selama April, Gratis Tinggal Daftar via Whatsapp

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Sepanjang pandemi virus corona yang mengharuskan untuk tetap di rumah, CoHub untuk sementara waktu tidak mengadakan pertemuan tatap muka baik dari workshop ataupun seminar.

Workshop dan seminar tersebut diganti menjadi kelas-kelas online dengan berbagai tema kreatif yang akan dimulai sejak 4 April mendatang.

Kelas-kelas online ini bisa menjadi solusi untuk mengisi waktu selama di rumah. Selain menambah pengetahuan dan skill, kelas online ini juga diadakan secara gratis.

Marketing communication CoHub, Dyah mengatakan ada kurang lebih delapan kelas online yang akan diadakan CoHub sepanjang bulan April.

"Selama bulan April ini kita adakan kelas online. Karena mengikuti arahan pemerintah untuk tetap stay di rumah. Harapannya kita bisa membantu teman-teman untuk tetap produktif walaupun berada di rumah," ujar Dyah, Jumat (3/4/2020).

Dyah kemudian menjelaskan jadwal kelas online yang sudah disusun untuk bulan April. Jadwal tersebut antara lain:

Travel Blogger: 04 April 2020 [10.00-12.00]

Bedah buku: 07 April 2020 [14.00-16.00]

Caligraphy For Greeting Cards: 08 April 2020 [14.00-16.00]

Branding: What & How?: 09 April 2020 [14.00-16.00]

DIY Masker Bahan Kain: 11 April 2020 [10.00 - 12.00]

Self-Awareness: The Self-healing Tool: 13 April 2020 [14.00-16.00]

Penulisan Blog: 14 April 2020 [14.00-16.00]

Barang Bekas Kelas Dunia: 15 April 2020 [14.00-16.00]

Documentary Photography: 16 April 2020 [14.00-16.00]

Pengenalan Quiling: 17 April 2020 [14.00-16.00]

Product Photography With Smartphone: 20 April 2020 [14.00-16.00]

Desain Komersial By BD Studio: 22 April 2020 [14.00-16.00]

Dyah mengatakan bahwa untuk dapat mengikuti kelas online ini tidak dipungut biaya apapun. Namun ada pembatasan peserta yakni hanya 10 sampai 15 orang. Untuk mendaftar, bisa registrasi melalui whatsapp yang tertera di poster postingan instagram @hello_cohub.

"Untuk peserta kita batasi hanya untuk 10 orang. Tapi jika jumlah pendaftarnya membludak, kita tambah paling banyak sampai 15 orang. Dan ini tidak dipungut biaya apapun," katanya.

Dyah berharap dengan adanya kelas online yang dilakukan oleh CoHub dapat terus memantik produktivitas dan kreativitas anak muda di Medan. Karena dengan adanya kebijakan untuk tetap di rumah menjadi tantangan tersendiri untuk bisa terus produktif.

"Harapannya kita bisa jadi wadah inkubasi kreativitas dan produktivitas anak-anak muda di Medan dan di Indonesia secara lebih luas. Khususnya di masa-masa pandemi ini, semoga bisa terus produktif walaupun harus di rumah," pungkasnya.(cr14/tri bun-medan. com)