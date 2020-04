Penyanyi Pink Sembuh dari Virus Corona, Sumbang Rp 16,6 Miliar untuk Tenaga Medis

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi Pink mengungkapkan bahwa dirinya sembuh dari virus corona atau Covid-19.

Ternyata sebelumnya Pink sempat didiagnosis positif Covid-19.

Menurut Pink, setelah melakukan karantina selama hampir dua pekan, tes terakhir menyatakan ia sudah negatif dari virus corona.

• Jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang Melapor di Sumut Naik 21 Persen

Kabar bahagia tersebut diungkapkan Pink melalui akun Instagrammya, Sabtu (4/4/2020).

"Hanya beberapa hari yang lalu, kami diuji ulang dan sekarang untungnya negatif," tulis Pink di akun media sosialnya, Sabtu (4/4/2020).

Setelah dinyatai Lepas dari jeratan Covid-19, pelantun "So What" itu kemudian melakukan donasi sebesar 1 juta dolar AS atau Rp 16,6 miliar demi mendukung tenaga medis di garda terdepan.

• Foto-foto Seksi Shandy Aulia saat Karantina Covid-19 di Rumah, Cuci Baju hingga Pakai Dress Hitam

Selain itu, ia ingin dana tersebut digunakan untuk membantu memudahkan proses tes Covid-19 yang dinilainya masih kurang di AS.

Adapun, sumbangan itu diserahkan secara terpisah, yakni 500.000 dolar AS atau Rp 8,3 miliar disalurkan ke Rumah Sakit Universitas Temple di Philadelphia.