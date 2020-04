Berbeda dari Krisis 97/98, Dolar Naik Harga Pangan Malah Turun

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Harga sejumlah kebutuhan pokok mengalami penurunan saat ini.

Dari hasil pantauan Tim Pemantau Harga Pasar, komoditas cabai, daging ayam, dan sayur-sayuran mengalami penurunan yang sangat tajam.

"Penurunan harga kebutuhan pokok pada saat ini dipicu oleh menurunnya minat belanja masyarakat yang dipicu oleh dua faktor utama, yakni anjuran tetap di dalam rumah serta penurunan daya beli," ujar Ketua Tim Pemantau Harga Pasar Sumut, Benjamin Gunawan, Senin (6/4/2020).



Pada dasarnya kata Gunawan, sekalipun anjuran tetap di dalam rumah dilakukan, seharusnya tidak membuat penurunan harga yang sangat tajam.

"Karena pada hakikatnya masyarakat akan tetap membutuhkan kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Tetapi, temuan kita di lapangan ini cukup mengejutkan," katanya.

Misalnya harga daging ayam yang saat ini dijual dalam rentang Rp 15 ribu hingga Rp 17 ribu per kilogram nya.

Padahal awalnya harga daging ayam tersebut bertahan dikisaran Rp 25 hingga Rp 35 ribu per kilogram.

"Saat ini mata uang rupiah itu diperdagangkan di level Rp 16.400 per US Dolar. Dari sebelumnya dikisaran Rp 13.700 per US Dolarnya. Artinya, terjadi kenaikan harga bahan baku untuk pakan ternak, termasuk vaksin hingga konsentratnya," katanya.



Dikatakannya memang berdasarkan hasil pantauan, pihaknya menemukan terjadi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pakan ternak maupun obat-obatan sekitar 5 persen sejauh ini.

• Penutupan Objek Wisata di Kabupaten Karo Diperpanjang, Tempatkan Petugas untuk Meghalau Warga

"Tetapi kenapa harga daging ayam justru mengalami penurunan yang sangat tajam? Jelas-jelas peternak merugi. Saya menilai, ini akibat stok ayam yang melimpah ditambah dengan daya beli yang turun akibat corona memang memicu terjadinya penurunan harga daging ayam," katanya.

Ini artinya adalah harga daging ayam yang turun belakangan lebih dikarenakan masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk membeli daging ayam.

Nah, penurunan daya beli yang memicu terjadinya penurunan harga ini jelas berbahaya.



"Kalau dulu masa krisis tahun 1997/98, harga kebutuhan meroket karena Dolar nya sempat naik ke Rp 16 ribuan dan memicu harga pangan yang tidak terbeli oleh masyarakat karena terjadi hiper inflasi. Tetapi saat ini justru kondisinya berbalik, harga pangan anjlok karena daya beli turun. Dalam bahasa lain tidak ada uang untuk beli makan," katanya.



Dan kondisi sekarang ini meskipun terbalik, tetapi bahayanya sama saja dengan krisis tahun 1997/98. Selain itu harga kebutuhan pangan yang turun itu bukan hanya daging, tetapi juga ikan, cabai, sayur sayuran, dan telur.



"Jadi solusinya adalah, pastikan bantuan pemerintah untuk ketahanan pangan masyarakat di tengah corona ini benar-benar sampai ke masyarakatdan tepat sasaran. Kunci solusinya ada disitu. Jangan sampai dibiarkan sehingga memicu masalah sosial seperti tahun 97/98 silam," katanya.

"Banyak dana stimulus yang digelontorkan pemerintah saat ini. Kita harapkan pemerintah baik pusat maupun daerah mampu mendistribusikannya ke orang yang tepat," pungkasnya. (sep/tri bun-medan.com)