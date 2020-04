Seorang Penyanyi Posting Foto Pernikahan dengan Aktor Korea, Mantan Suami: Sudah Sunat Belum, Bu?

Viral di media sosial postingan penyanyi Rossa yang pamer foto pernikahan dengan aktor Korea. Bahkan, mantan suaminya turut nimbrung berkomentar.

"Aku putuskan hari ini buat upload foto ini. Maaf gak ngundang siapa-siapa karena lagi self quarantine," tulis Rossa di akunnya @itsrossa910, Minggu (5/4/2020).

"Pengantinnya juga self quarantine, jadi cuma dipersatukan di aplikasi," lanjutnya.

Seperti Tata, foto tersebut hanyalah hasil editan dengan menggunakan wajah aktor Korea Selatan, Kim Soo Hyun.

"Makasih tapi doa dan aamiin nya, really appreciate it guys. Doain kita bahagia ya. Ini fotografernya ngitungnya baru "dul" dah jepret, jadi kita belum siap, enggak apa-apa ya yang penting semua lancar #dirumahaja," kelakar Rossa lagi.

Unggahan kocak Rossa ini mengundang banyak reaksi di kolom komentarnya, termasuk dari kalangan artis Indonesia.

"Milihnya pinterrr Ocaa," kata Bella Saphira diikuti emoji tertawa.

"Ini sahaaa," tanya Dian Sastro yang kemudian dibalas Rossa dengan memperkenalkan Kim Soo Hyun.

Tak hanya itu, mantan suami Rossa, Yoyo pun berkomentar.

"Sudah sunat blom bu...," canda Yoyo disertai emoji kedipan.

Namun, kini unggahan Rossa tersebut sudah tidak ada lagi di akun Instagram-nya.

