Ulang Tahun yang ke-29, Tsania Marwa Ungkap Kesedihkan Tak Bisa Rayakan Bersama Anaknya

Perempuan berambut pendek tersebut lantas mengungkapkan dirinya tidak bisa merayakan ulang tahun bersama ketiga anaknya.

TRI BUN-MEDAN.com - Artis Tsania Marwa berulang tahun ke-29 tahun, Minggu (05/04/2020).

Mantan istri Atalarik Syah tersebut merayakan ulang tahunnya secara sederhana di rumah bersama keluarga.

Terdapat hiasan balon hingga pita warna-warni di ruang tamu.

Selain itu ada tulisan 'Happy Birthday Wawa' yang menempel di dinding.

Tsania Marwa ulang tahun. (Instagram @tsaniamarwa54)

29 yo and .... (lets not fake it) ....

Meski begitu perasaan bahagia dan senyum lebar menghiasi wajahnya.

Artis yang juga pernah menjadi model Gadis Sampul tersebut mengatakan dirinya sangat merindukan kedua anaknya.