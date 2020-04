Daya Beli Masyarakat Sangat Rendah, Omzet Pedagang Pasar Petisah Medan Anjlok 40 Persen

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Harga kebutuhan pokok masyarakat terpantau stabil. Tetapi, pedagang mengeluhkan kehilangan pendapatan lantaran kurangnya daya beli masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini.

Seperti terlihat di Pasar Petisah Medan. Pantauan Tribun Medan, meski harga kebutuhan masyarakat tidak mengalami kenaikan, bahkan beberapa komoditas mengalami penurunan harga, pedagang mengeluhkan omzet anjlok hingga 40 persen.

Pedagang sayuran di Pasar Petisah Medan, S Sijabat mengatakan harga-harga dagangannya masih tergolong stabil.

Misalnya saja, cabai merah dibanderol Rp 25 ribu per kg, cabai hijau senilai Rp 20 ribu per kg, bawang merah seharga Rp 42 ribu per kg, bawang putih senilai Rp 42 ribu per kg, dan cabai rawit dibanderol Rp20 ribu per kg.

"Enggak ada yang naik. Hanya itulah orang belanja tidak ada," ujar S Sijabat, Selasa (7/4/2020).

Pedagang lainnya di Pasar Petisah Medan, Tika Hutagalung mengatakan untuk harga jahe masih mahal yakni Rp 60 ribu per kg, dan induk kunyit dibanderol Rp 30 ribu.

"Biasanya masih ramai di sini sampai jam 5 sore tapi sekarang jam 2 siang saja sudah sepi,"kata

Tika.

Di samping itu, pedagang ikan asin, Ida Nababan mengatakan daya beli masyarakat sangat rendah. "Penjualan turun drastis, sampai 40 persen, seperti teri nasi, biasanya, bisa kita jual sampai 20 kg setiap hari, sekarang hanya terjual tiga hingga lima kg per hari, padahal harga barang enggak ada naik," kata Ida.

Ia menjelaskan, harga produk dagangannya normal. Misalnya ikan teri toge dibanderol Rp 150 ribu hingga Rp 140 ribu per kg, ikan teri belah seharga Rp 70 ribu per kg, ikan asin belah Rp 40 ribu hingga Rp 50 ribu per kg, sale lele jumbo Rp 100 ribu per kg, ikan asin rebus Rp 50 ribu per kg.