Siwon Apresiasi Ucapan Selamat dan Pesan Tulus dari Penggemar

TRIBUN-MEDAN.com- Idol Kpop Choi Siwon berterima kasih atas ucapan selamat di hari ulang tahunnya.

Diketahui, Siwon merayakan ulang tahunnya ke-35 tahun berdasarkan perhitungan orang Korea, Selasa (7/4/2020).

• Idol Kpop Ini Sempat Diejek Virus Corona Berjalan Saat Hadiri Fashion Show di Italia

Ia juga mengucapkan selamat ulang tahun pada orang-orang yang mempunyai tanggal lahir 7 April.

Siwon sangat mengapresiasi atas ucapan selamat dari para penggemar atau orang sekitarnya.

Aktor My Fellow Citizens ini sangat senang dan bersyukur menerima pesan yang begitu tulus.

There was some traffic on my way to the set.

I would like to congratulate many others who share the same birthday as me.

Thank you so much for your heartfelt messages, I am forever grateful!" tulis Siwon di akun Twitter pribadinya @siwonchoi, Senin (6/4/2020).

Sebelumnya, Siwon sudah mendatangi iklan ulang tahun yang disiapkan penggemarnya di stasiun kereta bawah tanah, Gangnam.