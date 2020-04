547 TKI Asal Sumut Dipulangkan Naik Malaysia Airlines, Tiba Besok Pagi

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Sumatera Utara yang dipulangkan dari Malaysia akan tiba di Bandara Kualanamu, Kamis (9/4/2020) pagi sekira pukul 09.00 WIB.

Para TKI yang berjumlah 547 itu akan dipulangkan dengan menaiki pesawat Malaysia Airlines.

Kedatangan para TKI ini pun sudah dikordinasikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan pihak Angkasa Pura II Bandara Kualanamu.

Plt Manager of Branch com and Legal Bandara Kualanamu, Paulina HA Simbolon menjelaskan dalam rencana kepulangan TKI ini pihak AP II Bandara Kualanamu terus berkordinasi dengan TNI/Polri.

Selain itu dilakukan juga koordinasi dengan pihak Otoritas Bandara, Imigrasi, Bea dan Cukai serta Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang ada di bandara.

Saat ini sudah dilakukan rangkaian persiapan untuk penyambutan.

"Setelah turun dari pesawat para TKI itu tetap akan mengikuti seperti penumpang dari internasional. Dilakukan pengecekan paspor oleh Imigrasi. Kemudian dilakukan juga pengecekan kesehatan oleh KKP. Tetaplah dilakukan prosedur untuk mereka," ujar, Paulina Rabu, (8/4/2020).

Ia menyebut bus yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten untuk mengangkut mereka menunggu di sisi udara.

Artinya mereka tidak keluar dari pintu kedatangan internasional di area terminal.

Nantinya bus yang membawa para TKI itu akan keluar dari area sisi udara dekat area kargo.

"Sore ini sih kita dengar mau dilakukan gladi juga. Nah ada juga dapat informasi kita kemungkinan kecil juga untuk kepulangan besok. Kami kurang tahu kenapa. Ada informasi yang kita dapat dari Malaysia Airlines. Tapi kalau untuk jadwal memang besok kepulangannya," kata Paulina.

Dari 547 TKI yang besok akan tiba, 120 diantaranya merupakan warga Kabupaten Deliserdang. Juru bicara penanganan Covid-19 Pemkab Deliserdang, Haris Binar Ginting menyebut setelah tiba dari bandara Kualanamu mereka akan langsung dibawa ke Gedung Cadika Baru untuk diisolasi.(dra/tri bun-medan.com)