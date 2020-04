Glenn Fredly Meninggal Dunia usai Rayakan Ulang Tahun Istri, Ini Pesan untuk Mutia Ayu

TRI BUN-MEDAN.com - Glenn Fredly baru merayakan ulang tahun istri, Mutia Ayu, sebelum meninggal dunia.

Penyanyi ternama, Glenn Fredly, meninggal dunia pada hari ini, Rabu (8/4/2020).

Pria kelahiran Jakarta, 30 September ini meninggal di usia 44 tahun.

Kabar duka ini pertama kali dibagikan oleh akun Instagram Billboard Indonesia (@billboard_ina).

Dilansir Tribunnews.com, mendiang Glenn Fredly meninggal dunia pukul 18.00 WIB.

Glenn Fredly meninggalkan seorang anak perempuan yang bernama Gewa Atlana Syamayim Latuihamallo yang baru saja lahir pada 28 Februari 2020.

Adapun Gewa merupakan anak pertama dengan pernikahan keduanya bersama Mutia Ayu.

"Happy 1 Month Ma Lil Baba Gewa

you have a good heart nak.

Ayah and Bunda love you so much

Gewa Atlana Syamayim Latuihamallo

28 Maret 2020," tulis Mutia Ayu dalam Instagram pribadinya.