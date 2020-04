Lirik & Kunci Gitar Lagu Glenn Fredly - Terserah, 'Biarkan Kusendiri, Tanpa Bayang-bayangmu Lagi'

TRI BUN-MEDAN.com - Kabar duka datang dari dunia tarik suara Tanah Air.

Penyanyi senior Glenn Fredly baru saja menghembuskan napas terakhirnya.

Glenn Fredly meninggal dunia pada Rabu 8 April 2020 pukul 18.00 WIB di RS Setia Mitra Fatmawati.

Sebuah lagu dari almarhum yang tak asing di telinga berjudul 'Terserah'.

Lagu 'Terserah' yang dinyanyikan oleh Glenn Fredly ini telah dirilis pada tahun 2008 silam.

Berikut lirik dan chord gitar lagu 'Terserah' milik Glenn Fredly.

[Intro]

F Am F Am

[Verse 1]

F Am

Jangan kau ganggu hidupku lagi

F Am

Sudah jelas kini yang kau mau

A# Am E Am

Kau sakiti hati ini \`tuk kesekian kali

F Em Dm

Memang ku cinta namun tak begini