Download Lagu Glenn Fredly Januari: Meninggalkan Orang Tercinta, Lirik Lagu Glenn Fredly dan Video

Januari, satu di antara sederet lagu populer dinyanyikan Glenn Fredly. Berikut lirik lagu Glenn Fredly dan videonya.

Lagu berjudul Januari ini berkisah tentang seseorang yang meninggalkan orang tercintanya.

Meskipun hal tersebut tidak ia inginkan, namun cinta sudah tidak berpihak pada hubungan mereka.

Berakhirnya kisah cinta mereka tepat terjadi di bulan Januari.

Berikut ini chord lagu Januari dari Glenn Fredly

Glenn Fredly - Januari

F G Am

Berat bebanku

F G Am

Meninggalkanmu

F G Am G C G F

Separuh nafas jiwaku...sirna



F G Am

Bukan salahmu

F G Am

Apa daya ku

F G Am G C

Mungkin benar cinta sejati

G F G F

Tak berpihak pada kita...



Chorus:

F G C

Kasihku

G Am

Sampai di sini kisah kita

G F

Jangan tangisi keadaannya

C F G

Bukan karna kita berbeda



F G C

Dengarkan

G Am

Dengarkan lagu lagu rindu

G F

Melodi rintihan hati ini

C F G C

Kisah kita berakhir di Januari



G# D# G# D#

Slamat tinggal kisah sejatiku

C#

ooo pergilah...

Music:

G# F# Fm F# Bb



Chorus Overtune:

D# Bb Cm

Kasihku sampai di sini kisah kita

Bb G#

Jangan tangisi keadaannya

D# Fm Bb

Bukan karna kita berbeda

D# Bb Cm

Hoo.. dengarkan lagu-lagu ini

Bb G#

Melodi rintihan hati ini

D# Fm Bb D#

Kisah kita berakhir di Januari



Inter:

D# Bb Cm Bb G# D# Fm Bb



D# Bb Cm

Hoo dengarkan lagu-lagu ini

Bb G#

Melodi rintihan hati ini

D# Fm

Kisah kita berakhir...

G# G#

Berakhir... berakhir...

Bb D# B Cm Bb

Di Januari....

G# Bb D#

Berakhir di Januari...

Tentang Lagu