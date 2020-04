Julie Estelle Akhirnya Pamer Potret Berdua Bareng Sang Kekasih, Lihat Kemesraan Keduanya

Unggahan Julie Estelle menjadi sorotan publik karena akhirnya memposting potret berdua dengan sang pujaan hati di akun instagram pribadinya @julstelle.

TRI BUN-MEDAN.com - Seperti yang telah diketahui, Julie Estelle sudah menjalin asmara dengan seorang pembalap bernama David Tjiptobiantoro.

Hubungan keduanya mulai tercium publik pada 2019 lalu.

Namun, Julie Estelle memang tak terlalu mengumbar hubungan kasih dengan David itu.

Tepat pada Selasa (7/4/2020) kemarin, unggahan Julie Estelle menjadi sorotan publik.

Lantaran ia akhirnya memposting potret berdua dengan sang pujaan hati di akun instagram pribadinya @julstelle.

Komentar Audy Item dan Dian Sastro diunggahan Julie Estelle (Instagram/julstelle)

Postingan Julie dengan David tampak mesra dan menggemaskan satu sama lain.

Berekspresi bahagia saat dipotret kamera menjadikan keduanya terlihat memperjelas akan keseriusan hubungan mereka.

Julie tampak mendatangi area balapan sang kekasih dan terlihat memancarkan senyuman saat dipeluk David.

Tak ingin ketinggalan untuk memberi keterangan foto, berikut caption yang ditulis oleh Julie.

"Until the time is through, (Sampai waktunya lewat)," tulis Julie dalam unggahan instagram-nya.