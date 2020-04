INILAH Boyband Terlaris di Korea Selatan, Setiap Luncurkan Album Terjual Lebih dari 1 Juta Kopi

TRI BUN-MEDAN.com-Boyband BTS mencatatkan diri sebagai artis terlaris sepanjang sejarah dalam industri musik Korea Selatan.

Menurut data Gaon Chart, BTS telah menjual 20.329.305 kopi dengan ke-14 album mereka sejak 2013 hingga 2020.

Album pertama atau debut BTS adalah 2 Cool 4 Skool yang dirilis pada Juni 2013. Sedangkan album terbarunya adalah Map of the Soul: 7 yang diluncurkan pada Februai 2020.

Gaon mencatat tujuh album BTS terjual masing-masing lebih dari 1 juta kopi.

Dimulai dari WINGS yang terjual 1,13 juta kopi, You Never Walk Alone dengan 1,02 juta kopi, Love Yourself: Her dengan 2,22 juta kopi.

Berikutnya adalah album Love Yoursellf: Tear (2,21 juta), Love Yourself: Answer (2,59 juta), Map of the Soul: Persona (3,77 juta), dan Map of the Soul: 7 (4,17 juta kopi).

• INNALILLAHI 10 Perawat Meninggal Akibat Positif Covid-19, Tertular saat Rawat Pasien di Rumah Sakit

Map of the Soul: 7 juga menjadi album pertama dalam sejarah yang terjual lebih dari 4 juta kopi.

Dalam keterangan tertulisnya, Gaon Chart mengungkap BTS menembus penjualan 20 juta album pada Februari 2020.

BTS mencapai angka 10 juta penjualan album pada November 2018.

Hanya dalam kurun waktu 1 tahun 3 bulan, BTS melipatgandakan penjualan albumnya menjadi 20 juta kopi.

Big Hit Entertainment memberi tanggapan singkat tentang prestasi boyband asuhannya itu.

“BTS sudah melampaui angka 20 juta untuk total album terjual dan menjadi artis pop Korea pertama yang melakukannya,” kata Big Hit.

“Kini BTS telah menjadi album dengan penjualan album terbanyak di Korea,” lanjut Big Hit Entertainment.

Artikel ini sudah tayang di kompas.com dengan judul Album Terjual 20 Juta Kopi, BTS Jadi Artis Korea Terlaris Sepanjang Masa