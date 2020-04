Bunga Citra Lestari Suguhkan Pesan nan Menyentuh untuk Glenn Fredly yang Telah Meninggal Dunia

Jika dilihat dari caption yang ditulis BCL di kolom keterangan, ada pesan menyentuh yang ingin disampaikan juri Indonesian Idol 2020 itu.

TRI BUN-MEDAN.com - Bunga Citra Lestari beri pesan menyentuh saat Glenn Fredly meninggal dunia, Rabu (8/4/2020).

Melalui akun Instagram @bclsinclair, wanita yang kerap disapa BCL ini mengunggah sebuah foto warna hitam.

Tak ada gambar maupun tulisan dalam foto tersebut, seolah menandakan duka mendalam yang dirasakan BCL.

Seperti diketahui, pada bulan Februari lalu, suami BCL, Ashraf Sinclair meninggal dunia akibat serangan jantung.

Kini BCL harus kehilangan salah satu rekan musisinya, Glenn Fredly.

Dalam keterangannya, BCL berharap agar setiap orang lebih menghargai waktu yang dimiliki.

Sebab menurutnya, tidak ada yang tahu kapan cinta dan kebahagiaan yang dirasakan akan berakhir.

Pesan haru BCL yang diunggah di akun Instagram (IG @BCLSINCLAIR)

"So many losses.. (sangat banyak kehilangan) 2020 memang berbeda.. Lets take care of each other.. (Mari kita saling menjaga satu sama lain) Lets love each other.. (Mari kita saling mencintai). Nikmati moment yang dipunya.. Mencintai.. Memberikan kasih dengan orang yg dicinta.. Karena kita tahu, waktu sangatlah berharga.. Love, BCL," tulis BCL.

Unggahan BCL itu langsung banjir dukungan dari rekan artis, penggemar, dan warganet.