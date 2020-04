Nikita Mirzani Bongkar Isi Chat WA Terakhir dengan Glenn Fredly, Ayah Bayi Gewa Disebut Begini

TRI BUN-MEDAN.com - Nikita Mirzani membongkar isi percakapan WhatsApp (WA) dengan almarhum Glenn Fredly.

Bagi Nikita, sosok mendiang Glenn Fredly rupanya begitu berarti dalam kehidupannya.

Setelah 3 hari pasca Glenn Fredly dimakamkan, Nikita Mirzani masih tak percaya sahabatnya itu sudah meninggal dunia.

Diketahui, Glenn Fredly meninggal dunia pada Rabu (8/4/2020) sore karena penyakit meningitis atau radang selaput otak yang dideritanya.

Glenn juga disebut sempat menjalani perawatan di rumah sakit atas penyakitnya ini.

Penyanyi asal Ambon Glenn Fredly tutup usia pada Rabu (8/4/2020) pukul 18.47 WIB (Tribun Medan)

Siapa sangka di tengah sakit yang ia derita ini, Glenn rupanya tetap aktif melakukan kegiatan sosial untuk wabah covid-19.

Terungkap dari postingan Nikita Mirzani yang ia bagikan di story instagram.

Nikita mengunggah percakapan terakhir dengan Glenn terkait bantuan yang rencananya akan ia berikan langsung ke Ambon.

Mengunggah percakapan tersebut, Nikita pun menulis kalimat pilu dimana Ia sangat tidak percaya akan kematian sang musisi.

"Still can't believe," tulis Nikita menambahkan emoji nangis.

