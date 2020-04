Petani Semangka Meradang Jelang Panen Raya, Harga Turun Drastis

Laporan Wartawan Tri bun-Medan / Dedy Kurniawan

TRI BUN-MEDAN.com, STABAT - Efek domino pandemi Covid-19 berdampak kepada petani semangka di Kabupaten Langkat. Menjelang panen raya, harga semangka anjlok.

Petani semangka Langkat, Misno mengakui sangat terdampak wabah Virus Corona menjelang panen raya.

Katanya, harga jual semangka ke agen atau pengepul turun drastis dari Rp 3.500 per kilogram menjadi Rp 2.000 per kilogram.

"Saat ini memasuki panen raya semangka. Harga jual semangka mengalami penurunan cukup jauh. Biasanya masih bisa kami jual semangka Rp 3.500 per kilogram, sekarang cuma dihargai Rp 2000," ungkapnya, Minggu (12/4/2020).

Memang katanya penurunan harga tidak serta merta jatuh, namun perlahan turun menjadi Rp 3 ribu per kilogram. Namun, dampak Covid-19 tak juga mereda sehingga daya beli rendah, membuat harga turun jadi Rp 2.000.

Menurutnya, harga jual semangka turun juga karena hasil panen raya cukup melimpah. Selain di Langkat, petani semangka di sejumlah daerah lain juga melakukan panen raya secara bersamaan.

"Wabah Covid-19 pasti yang juga mempengaruhi dengan daya beli masyarakat. Orang juga sangat kurang aktivitas ke pasar," katanya.

Untuk itu, Misno mengajak masyarakat untuk datang langsung memanen ke kebunnya di Desa Banyumas Kecamatan Stabat. Dengan begitu masyarakat bisa mendapat harga lebih murah.

"Masyarakat kalau mau manen dan harga lebih murah bisa datang langsung, kalau agen hanya berani ambil dengan harga Rp 2 ribu per kilogram untuk semangka biji. Sementara non biji, Rp 3 ribu per kilogram. Yang penting tidak rugi kali lah, balik modal saja syukur," jelasnya.

