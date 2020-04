Datangi Warung-warung, Unsur Muspika Medan Polonia Kenakan Masker ke Warga

TRI BUN-MEDAN.com< MEDAN - Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Medan Polonia berkeliling kecamatan menyampaikan imbauan pemerintah agar masyarakat mengenakan masker, Senin (13/4/2020).

Mereka menyambangi warung-warung makanan yang berada di pinggir jalan di sekitar Kecamatan Medan Polonia.

Pantauan Tri bun, sejumlah warga mendapatkan masker dari Muspika dan bahkan Muspika sendiri yang langsung mengenakannya kepada warga tersebut.

Warga yang menerimanya menyambut dengan baik.

Hal itu terbukti dari tidak adanya warga yang menolak untuk dikenakan masker.

Pembagian masker ini adalah bagian dari imbauan Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution bagi masyarakat Kota Medan agar tetap menggunakan masker saat berkomunikasi sosial di luar rumah.

"Sesuai dengan imbauan Pak Wali Kota Medan, kita wajib menggunakan masker. Itulah yang kita sampaikan kepada masyarakat," ujar Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Medan Polonia Ody, Senin (13/4/2020).

Selain memberikan masker kepada masyarakat, Ody bersama tim Muspika Medan Polonia juga mengumumkan kepada warga agar tetap menjaga kebersihan dengan menggunakan sabun.

"Bagi warga, kami imbau agar tetap jaga kesehatan, gunakan sabun saat mencuci tangan, dan lebih sering mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas," demikian suara yang terdengar dari mobil Patroli saat Muspika sedang keliling.

• Pemerintah Sumut Fasilitasi Pemulangan 547 TKI dari Malaysia ke Kabupaten dan Kota Masing-masing

"Walau daerah kita ini termasuk zona kuning, kita juga tetap melakukan penjagaan agar masyarakat jaga kebersihannya. Kita harapkan masyarakat juga mengindahkan imbauan pemerintah," sambungnya.

Dalam penuturannya, patroli yang mereka lakukan agar para pembeli di warung maupun restoran dengan sistem take away atau langsung membawa ke rumah.

"Dalam hal ini, kita juga tetap lakukan penyadaran bagi masyarakat bagi yang membeli makanan agar langsung membawanya ke rumah, take away lah, bukan dine in," ujarnya.

Upaya ini juga akan optimal bila masyarakat juga tetap menjaga kebersihan dirinya.

"Kita juga berharap masyarakat agar tetap jaga kebersihan diri dengan sering mencuci tangan dengan sabun," lanjutnya.

"Kita ini hadir dan sambangi masyarakat agar tetap berada pada koridor sesuai dengan imbauan pemerintah kita. Kita semua ikut bekerjasama memutus rantai penyebaran Covid-19 ini," pungkasnya. (cr3/tri bun-medan.com)