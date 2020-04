Drama Korea The World of the Married

Jangan Lewatkan Drama The World Of The Married, Bertema Perselingkuhan Kalahkan Rating Itaewon Class

TRI BUN-MEDAN.com - Drama Korea sepertinya saat ini tengah digandrungi banyak orang.

Setelah Crash Landing on You dan Itaewon Class, kini giliran drama baru berjudul The World of The Married menjadi sorotan.

Bahkan drama ini mendapatkan rating tinggi di setiap episodenya.

• Sederet Kekejaman Diktator Kim Jong Un, Tembak Mati Pasien Corona hingga Eksekusi Menteri Ketiduran

Dalam episode keenam diketahui drama ini mendapatkan rating 18,8 persen di seluruh negeri dan 21,4 persen di wilayah metropolitan Seoul.

Capaian ini membuat drama tersebut menyusul Itaewon Class yang sempat mencapai peringkat tertinggi dalam sejarah drama produksi JTBC.

Lalu apa yang membuat drama ini begitu dinantikan?

• Anak Ustaz Uje Panggil Ayahnya Bang Bro, Ucapan Ultah di Instagram, Anak Umi Pipik Banjir Dukungan

The World of the Married memilik alur cerita yang tak mudah ditebak.

Dr. Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) harus menghadapi suaminya yang berselingkuh dengan perempuan muda.

Di awal cerita drama ini sudah mengungkap perselingkuhanya yang terjadi.

• Ini Cara Benar Membersihkan Rice Cooker Agar Bersih dan Tahan Lama