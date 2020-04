Melaney Ricardo Beri Motivasi untuk Kedua Buah Hatinya, Lakukan Ibadah Secara Online di Rumah

TRIBUN-MEDAN.com- Jumat (10/4/2020) kemarin merupakan hari peringatan wafatnya Isa Al Masih atau Paskah.

Semua umat Kristiani di dunia menyelenggarakan ibadah tersebut secara online.

Hal ini dikarenakan pandemi virus corona yang masih menjadi momok bagi semua orang.

Pemerintah mengimbau agar seluruh masyarakat melakukan sosial distancing demi menghindari penyebaran virus corona.

Dipantau Grid.ID pada akun Instagram @melaney_ricardo, Minggu (12/4/2020) Melaney mengikuti misa secara online dari rumah.

"Happy Easter, Hari Ini kita Ibadah Online gereja dari Rumah," ungkap istri Tyson James Lynch.

"Mommy bikin game #AbubaKids cari telur paskah di playpark di rumah.

Sabar ya anak-anakku," sambungnya.

Bersama kedua buah hatinya, Melaney memberikan peringatan agar Chloe Valentine dan Courage Jordan Lynch untuk terus bersyukur.

"Soon very soon we can go out of the house n enjoying the world again(Sbentar lagi kita bisa keluar rumah dan menikmati dunia kembali)," kata Melaney.