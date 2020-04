Tak Mau Stamina Melorot, Kiper Muda PSMS Adi Satryo Rutin Latihan Lima Kali Seminggu

TR IBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kompetisi liga 2 yang tengah diliburkan akibat pandemi virus Corona, tak membuat Kiper Muda PSMS Medan Muhammad Adi Satryo berpangku tangan dan berdiam diri begitu saja.

Adi yang juga merupakan eks kiper tim nasional (timnas) U-18 saat kejuaraan AFF 2019 ini mengatakan tetap menjalani latihan rutin minimal 4-5 kali seminggu.

Pemain berpostur tinggi 180 centimeter ini menuturkan, sejak kembali ke kampung halamannya di Pamulang, Tanggerang Selatan akhir Maret lalu, dirinya tetap berlatih setiap sore di lapangan dekat rumahnya.

"Saya latihan rutinnya setiap sore di lapangan dekat rumah dengan durasi 1,5 jam. Tujuannya untuk supaya jaga kondisi stamina tidak menurun. Latihan strength (kekuatan), push up, sit up juga," ujarnya saat dihubungi Tri bun Medan via telepon, Senin (13/4/2020).

Adi mengatakan, saat ini kondisinya tetap dalam keadaan baik.

Selama menjalani latihan di kampung halamannya, pemain kelahiran 7 Juli 2001 ini mengaku berlatih dengan dibimbing pelatih privat ubtuk sementara.

• SK Potong Gaji Pemain Dikritik APPI, Begini Tanggapan Manajemen Klub PSMS Medan

"Karena kiper ya latihannya tetap lebih ke teknik kiper. Ada pelatih kiper juga yang bimbing latihan privat nanya pak Suparman," ucapnya.

Adi Satryo pun berharap agar wabah virus Corona ini bisa segera berakhir.

Selain itu dia mengharapkan kondisi bisa segera pulih. Dengan demikian semuanya dapat kembali beraktivitas secara normal seperti biasa lagi.

"Insya Allah kondisi tetap baik di sini. Semoga wabah Covid-19 segera berakhir dan liga segera kembali bisa bergulir," pungkas Adi.(can/tri bun-medan.com)