Gubernur Edy Minta Percepatan Penyaluran PKH kepada Masyarakat

TRI BUN MEDAN.COM, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi meminta kepada Bupati dan Wali Kota agar mempercepat penyaluran Program Keluarga Harapan atau PKH, selama wabah virus Corona atau Covid-19.

Selain PKH, ia juga akan segera menambah bantuan Alat Perlindungan Diri (APD) ke seluruh kabupaten dan kota se-Sumut.

"Kita harus berusaha melalukan yang terbaik untuk masyarakat kita. Saya telah memesan tambahan APD, begitu sampai nanti saya akan siapkan masing masing 5 APD di tiap Puskesmas yang ada di kabupaten dan kota. Untuk tiap kabupaten dan kota akan saya berikan 50 APD, dan rumah sakit rujukan saya akan tambah 100 APD termasuk masker bedah," ujarnya yang didampingi Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, ketika memimpin rapat melalui video conference bersama seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sumut terkait perkembangan penanganan Covid-19 di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Selasa (14/4/2020).

Edy juga menyampaikan, telah memesan 56.000 rapid test dan 100.000 masker N95. Untuk selanjutnya didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota.

“Saya akan berikan hingga ke Puskesmas yang ada di kabupaten dan kota se-Sumut," tambahnya.

Tentang bantuan PKH dari Pemerintah Pusat, menurut Edy Rahmayadi, akan dipercepat penyalurannya, sehingga dapat segera dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.

• Kemenaker Tak Bisa Sanksi Pengusaha yang Tak Mampu Bayar Upah di Tengah Pandemi Corona

Hal ini penting untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19.

"Bantuan PKH yang ditanggung oleh APBN adalah berjumlah 408.321 KK untuk seluruh Sumatera Utara, jumlah bantuanya pun meningkat dari sebelumnya Rp150 ribu per KK ditambah lagi oleh pemerintah pusat Rp 50 ribu per KK sehingga menjadi Rp 200 ribu per KK, untuk itu saya minta di data secara riil oleh Bupati dan Wali Kota se-Sumut," tegasnya.

Dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Edy mengimbau agar Bupati dan Wali Kota benar-benar mengawasi warga yang keluar dan masuk ke masing masing daerahnya.

"Antisipasi kedatangan dari luar, baik itu dari negara tetangga maupun dari antar kabupaten dan kota, monitor semua rakyat kita keluar masuknya ke daerah kita. Apalagi menjelang mudik ini, saya mohon kerja samanya," tambahnya.

Terakhir, mantan Pangkostrad ini berpesan agar Bupati dan Wali Kota tidak hanya menunggu instruksi saja.

Bupati dan WaliKota harus mampu memaksimalkan apa yang bisa dilakukan.

"Daerah jangan menunggu, jangan menunggu bantuan pusat, maksimalkan apa yang bisa dilakukan, apa kesulitan bapak Bupati dan Wali Kota bilang ke saya, apa yang bisa saya kerjakan akan saya bantu, kita saat ini harus berbagi pikiran dan doa, hilangkan egosektoral," ujarnya.(wen/tri bun-medan.com)