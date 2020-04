Makanan Bergizi ala Vegan Squad Medan agar Tetap Fit pada Masa Wabah

TRIBUN-MEDAN.com - Komunitas Vegan Squad Medan memberikan saran tentang asupan bergizi bagi masyarakat selama masa krisis wabah Covid-19.

Anggota Vegan Squad Medan, Willgoh, mengatakan agar tidak mudah terserang virus kita perlu menjaga tubuh tetap fit dengan mengkonsumsi sayur dan buah dalam jumlah yang cukup.

Selain sumber vitamin dan mineral penting, buah dan sayuran mengandung air dan serat yang penting untuk menjaga metabolisme tubuh.

"Untuk masa pandemik sekarang harus perbanyak makan buah dan sayuran. Kalaupun tidak bisa menjadi vegan, setidaknya mengurangi konsumsi daging dan mulai belajar perbanyak mengonsumsi sayuran dan buah-buahan," ujarnya, Senin (13/4/2020).

Sebagai pengganti daging, Willgoh menyarankan untuk mengonsumsi tempe dan tahu sebagai asupan protein.

"Sebagai asupan protein bisa kita dapat dari tempe dan tahu, juga kacang-kacangan dan bayam. Beberapa buah yang baik dikonsumsi dan banyak mengandung vitamin yakni jeruk, jambu biji, pepaya, kiwi, dan mangga," lanjutnya.

Agar tetap bisa menikmati waktu di rumah, Willgoh menyarankan untuk membuat olahan makanan sederhana dan tidak merepotkan. Beberapa asupan dengan nutrisi yang tinggi, terang Willgoh yakni lemon, stroberi, dan jeruk nipis.

"Perlu juga kita perhatikan pengolahan yang sederhana, seperti dijus atau kalau sedang rajin bisa dijadikan smoothie. Yang penting simpel, jadi di rumah juga kita bisa rutin mengomsumsi buah dengan cara yang gampang," kata Willgoh.

Willgoh juga mengatakan bahwa Minggu lalu Vegan Squad Medan baru melakukan live streaming Instagram dengan pembahasan Healthy Body and Mind During This Pandemic (Tubuh dan Jiwa yang Sehat selama Masa Wabah) dengan pembicara seorang dokter dan hipnoterapis.

"Hari Minggu lalu, kami barusan mengadakan sesi live di Instagram bersama salah satu dokter yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Dokter menyarankan agar kita beristirahat yang cukup, perbanyak minum air hangat, berolahraga, dan menghindari merokok. Kami juga disarankan untuk menjaga pola makan yang bernutrisi dengan memperbanyak konsumsi sayur, buah, dan kacang-kacangan," ujarnya.Ia menjelaskan, beberapa buah rekomendasi tersebut yakni yang banyak mengandung vitamin C (tomat dan jeruk), vitamin B6 (kentang dan jamur-jamuran), dan vitamin E (alpukat dan almond). Temulawak dan kunyit juga baik dikonsumsi karena mengandung zat anti radang dan bagus untuk tubuh.