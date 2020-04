Now The End Begins

Banyak Pebisnis Merugi Karena Pandemi Corona, Kekayaan Jeff Bezos Malah Bertambah Rp 374,5 Triliun

TRIBUN-MEDAN.com - Kekayaan pendiri dan CEO Amazon Jeff Bezos bertambah 24 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 374,5 triliun (kurs Rp 15.604 per dollar AS).

Bertambahnya kekayaan Bezos sejalan dengan meroketnya permintaan belanja online, yang membuat harga saham Amazon melesat ke rekor tertinggi.

Dilansir dari BBC, Rabu (15/4/2020), kekayaan Bezos menurut data Bloomberg Billionaires Index mencapai 138 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 2.153 triliun.

Posisi Bezos sebagai orang terkaya di dunia pun semakin kukuh.

Amazon sangat diuntungkan dengan kenaikan permintaan belanja online. Ini sejalan dengan imbauan untuk tetap di rumah selama pandemi virus corona atau Covid-19.

Untuk dapat memenuhi permintaan yang sangat besar tersebut, Amazon pun merekrut ribuan orang pekerja.

Namun demikian, Amazon juga dikritik oleh para pegawainya di Amerika Serikat terkait perlindungan di tempat kerja di tengah virus corona.

Bezos memiliki 11 persen saham Amazon. Pada perdagangan di bursa saham Selasa (14/4/2020) waktu setempat atau Rabu waktu Indonesia, saham Amazon melesat 5,3 persen.

Selain Bezos, kekayaan keluarga Walton yang memiliki raksasa ritel Walmart dan Asda juga melonjak selama periode lockdown di Negeri Paman Sam.