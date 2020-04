HIPSI is Here For You, Bantu Tenaga Medis dengan Donasi Asupan Vitamin

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Himpunan Pemuda Pemudi Silindung (HIPSI) menunjukkan kepedulian terhadap tenaga medis dalam melawan pandemi virus Corona dengan memberikan donasi berupa asupan vitamin.

Donasi tersebut berupa ratusan kaleng susu sapi, vitamin C dan minuman sari buah yang diberikan kepada tenaga medis di RSUD Tarutung, Selasa (14/4/2020).

Ketua HIPSI, Josua Sihombing mengatakan kegiatan pemberian donasi ini dilakukan atas keresahan terhadap situasi dari dampak pandemi Corona.

Dikatakannya, HIPSI bergerak atas kekhawatiran yang ada dan menunjukkan kepedulian terhadap garda terdepan penanganan Covid-19.

"Sebagai masyarakat non medis kami melihat perjuangan yang begitu besar dari para tenaga medis untuk terus berupaya membantu pasien dengan kasus virus corona. Oleh karena itu coba sedikit mengumpulkan dana untuk turut membantu memberikan asupan nutrisi mereka," ujar Josua kepada Tribun Medan, Rabu (15/4/2020).

Josua mengatakan bahwa dalam kegiatan HIPSI is Here For You terdapat dua kegiatan yang telah dilakukan.

Sebelumnya, HIPSI mengadakan kegiatan Paskah Bersama HIPSI yang mengajak anak-anak peserta sekolah Minggu untuk ikut lomba menggambar telur paskah dari rumah masing-masing.

"Dalam pandemi covid 19 ini ada dua kegiatan yang kita laksanakan yang bertemakan HIPSI Is Here For You. Yang pertama pada Minggu 12 april, yaitu kegiatan Paskah Bersama HIPSI. Kita adakan kegiatan sayembara menggambar telur paskah bagi anak-anak sekolah Minggu dari rumah mereka masing-masing," terang Josua.

Lelaki asal Tapanuli Utara ini mengatakan bahwa kegiatan yang mereka lakukan didasari keprihatinan terhadap anak-anak yang biasanya menghabiskan waktu untuk menghias telur di gereja pada saat momen paskah.

Hal ini juga dilakukan untuk menghindari dampak buruk terhadap psikologis anak-anak dan untuk menghibur mereka.