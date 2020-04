Artis Cantik Pemeran Serial The East Positif Covid-19, Para Kerabat Beri Semangat Usai Posting

Artis Cantik Pemeran Serial The East Positif Covid-19, Sejumlah Kerabat Beri Semangat Usai Posting

Para artis yang positif terinfeksi virus Corona terus bertambah, teranyar pemeran serial The East yang tayang di NET TV, Twindy Rarasati, positif Covid-19.

Sebelumnya, Aktor FTV Detri Warmanto dan artis Andrea Dian sudah dinyatakan sembuh dari virus corona atau covid-19.

Twindy Rarasati menyampaikan langsung, bahwa virus itu hidup dalam tubuhnya.

Dengan memajang foto dirinya yang mengenakan masker putih dilengkapi kacamata, sambil berbaring di kasur rumah sakit, Twindy mengucapkan terima kasih.

Dia juga meminta dukungan dari kerabat, agar bisa lekas sembuh.

"Saya positif Covid-19 terima kasih keluargaku tersayang dan orang-orang terdekatku untuk supportnya yang melimpah," tulisnya dalam akun Instagram @twindyrarasati yang dikutip Grid.ID, Rabu (15/4/2020).

"Teruntuk sahabat dan teman-teman yang masih melanjutkan perjuangan menghadapi pandemi ini, I'm sorry that I have to take a rest in this one (maaf saya harus istirahat dulu)," sambungnya.

Dalam unggahan tersebut, Twindy juga mengingatkan kepada publik untuk tetap menjaga kesehatan.