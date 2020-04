Gandeng GoJek Jual Bahan Pangan, Bebas Ongkir

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Jual beli kebutuhan sehari-hari secara online kini semakin marak, terutama sejak mewabahnya Covid-19. Mulai bahan pangan seperti beras, sayuran hingga ikan, kini sudah banyak yang menawarkan transaksi secara daring. Metode ini dipilih sebagai upaya menjaga jarak.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan GoJek untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jadi lebih mudah melalui Toko Tani Indonesia Center (TTIC). Masyarakat tak perlu datang langsung untuk belanja tapi pembelian bisa dilakukan menggunakan aplikasi Gojek dengan fitur GoShop.

"Sementara ini rakyat sangat membutuhkan pangan ini karena perekonomian kita terganggu dengan adanya Covid-19 ini," kata Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi saat melepas mitra GoJek di TTIC Jalan AH Nasution nomor 24, Kamis (16/4/2020).

Ia mengatakan, barang-barang kebutuhan yang ditawarkan di TTIC ini juga sangat terjangkau. Bahkan dibandingkan dengan produk yang ada di pasaran, harga yang ditawarkan lebih murah hingga 30 persen.

"Jadi saya melihat ini sangat membantu masyarakat baik dari beras, gula, cabai, bawang merah, bawang putih, telur, dan sebagainya," katanya.

Namun ia mengatakan pembelian diatur sedemikian rupa agar produk yang tersedia ini diperuntukkan kepada ibu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan belanja sehari-hari.

"Jangan sampai dilakukan penimbunan, makanya diatur jumlahnya. TTIC ini saya harapkan dan sudah saya instruksikan diperbanyak jumlahnya," katanya.

Saat ini ia mengatakan, sudah ada 28 TTIC di Sumatera Utara. Ia berharap ke depannya agar setiap kecamatan memiliki toko serupa sehingga setiap desa bisa menjangkau produk-produk kebutuhan pangan berkualitas.

Melalui kerja sama dengan GoJek ini, nantinya seluruh pemesanan kebutuhan dari TTIC tidak akan dikenakan ongkos kirim. Edy berharap kerja sama ini juga bisa membantu kelancaran kerja mitra ojek online.

"Selain itu dengan adanya Covid-19 ini, geliat kerja ini kan saat ini terganggu. Salah satunya ojek online, karena masyarakat diminta untuk stay at home. Untuk itu agar semua ini tetap berjalan, saya menyemangati dan mendoakan ojek online ini bisa tetap berjalan," jelasnya.

Sementara itu Regional Head of Public Policy and Government Relations Sumatera GoJek, Muhammad Ruslan mengatakan, pihaknya mendukung program pemerintah dalam penanganan Covid-19 ini.

"Kita mencoba membatasi ruang gerak untuk penanganan Covid-19 ini. Kita bantu dari segi distribusi logistiknya. Apalagi dari TTIC kan harga-harga yang ditawarkan masih bisa terjangkau," kata Ruslan.

Ia mengatakan mitra GoJek yang akan mengantarkan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Pihaknya mengharapkan masyarakat tetap di rumah saja, barang kebutuhan akan diantar ke rumah tanpa dikenakan ongkos kirim.

Masyarakat bisa membeli beras dengan harga mulai Rp 8.800 per kilogram, telur ayam Rp 36 ribu per papan, cabai merah Rp 18 ribu per kilogram, minyak goreng Rp 12 ribu per liter, gula pasir Rp 14 ribu per kilogram, dan sebagainya.