Nia Ramadhani Ulang Tahun Ke-30, Menangis Lihat Kejutan Manis dari Ardi Bakrie

TRI BUN-MEDAN.com - Artis Nia Ramadhani berulang tahun yang ke-30 pada Kamis (16 April 2020).

Di hari ulang tahunnya, Nia Ramadhani mendapatkan kejutan dari Ardi Bakrie dan putrinya, Mikhayla.

Terharu dengan kasih sayang yang didapatkannya, Nia Ramadhani menangis di pelukan sang suami.

Dilansir dari Instagram @ardibakrie Kamis (16/4/2020), Ardi Bakrie bersama putrinya, Mikhayla bernyanyi untuk Nia Ramadhani.

Nia Ramadhani pun memeluk putrinya itu di tempat tidur dengan wajah yang kusut.

"Happy Birthday to you, Happy Birthday dear Mama, Happy Birthday to you," kata Ardi Bakrie dan Mikyala.

Kemudian Ardi Bakrie pun menyampaikan doa terbaik untuk istrinya.

"Selamat ulang tahun yang ke-30, inget, kepala tiga sekarang," kata Ardi Bakrie.

"Jadi gampang sakit ya?," tanya Nia Ramadhani.

