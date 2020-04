Nia Ramadhani Sampai Menangis di Kamar setelah Ardi Bakrie Bilang Tak Ada Kado Spesial dan Hal Ini

Setelah zoom meeting, Nia Ramadhani kembali ke kamarnya dan menangis di pelukan sang suami. Ia menangis karena tak menyangka bahwa ia disayangi sebegitunya oleh teman-temannya.

TRI BUN-MEDAN.com - Artis Nia Ramadhani menangis gara-gara tidak mendapatkan kado spesial dari Ardi Bakrie di hari ulang tahunnya.

Hari ini ibu tiga anak itu merayakan ultah ke-30.

Tapi sang suami ternyata tidak memberikan kado khusus untuknya.

Ardi Bakrie hanya memberikan kue ulang tahun.

Dilansir dari Instagram @ardibakrie Kamis (16/4/2020), Ardi Bakrie bersama putrinya, Mikhayla bernyanyi untuk Nia Ramadhani.

Nia Ramadhani pun memeluk putrinya itu di tempat tidur dengan wajah yang kusut.

"Happy Birthday to you, Happy Birthday dear Mama, Happy Birthday to you," kata Ardi Bakrie dan Mikyala.

Kemudian Ardi Bakrie pun menyampaikan doa terbaik untuk istrinya.

"Selamat ulang tahun yang ke-30, inget, kepala tiga sekarang," kata Ardi Bakrie.

"Jadi gampang sakit ya?," tanya Nia Ramadhani.