Inilah Sosok Bule Suami Baru Rahma Azhari, Anak Seorang Aktor dan Bukan Orang Sembarangan

TRIBUN-MEDAN.com- 12 tahun sudah artis cantik Rahma Azhari menyandang status janda.

Adik kandung Sarah Azhari pun kini sedang berbahagia karena telah mengakhiri masa jandanya dan menikah lagi.

Artis cantik yang kini tinggal di California ini menikahi pria bernama Paris Chong.

Kabar bahagia ini pun dibagikan sendiri oleh Rahma lewat unggahan di Instagram pribadinya.

Pernikahannya pun ternyata sudah berjalan selama satu bulan.

Namun, Rahma baru membagikannya pada Jumat (17/4/2020) kemarin.

Lewat unggahan di Instagramnya, Rahma membagikan potret cantik dirinya mengenakan gaun pengantin berwarna putih.

Dari keterangannya diketahui Rahma dan Paris menikah pada 11 Maret 2020 lalu, tepat 2 hari sebelum tempat tinggalnya menerapkan lockdown.

"On March 11th 2020, we did our city hall ceremony with our loved ones, just couple days before the lockdown," terangnya.

