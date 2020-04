Kenang Masa Pacaran, Maia Estianty Bagikan Potretnya 4 Tahun Lalu Bareng Irwan Mussry

Memasuki tahun kedua pernikahan, Maia membagikan foto saat masih pacaran dengan Irwan melalui unggahan di akun Instagram.

TRI BUN-MEDAN.com - Setelah sekian lama, Maia Estianty akhirnya bagi momen kebersamaannya saat masih pacaran dengan pengusaha Irwan Mussry.

Seperti diketahui, Maia Estianty sebelum menikah tak pernah memamerkan momen pacarannya dengan Irwan Mussry.

Mantan istri Ahmad Dhani ini baru go public setelah resmi menikah dengan Irwan Mussry pada 29 Oktober 2018 lalu.

Memasuki tahun kedua pernikahan, Maia membagikan foto saat masih pacaran dengan Irwan melalui unggahan di akun Instagram @maiaestiantyreal, Sabtu (18/4/2020).

Di foto tersebut, Maia dengan rambut panjang terurainya merangkul pundak sang kekasih hati.

Keduanya melempar senyuman ke arah kamera.

"Mengenang masa pacaran dengan mantan pacar @irwanmussry (my best husband in the world). MasyaAllah, 4 tahun lalu," tulis Maia seperti Grid.ID kutip.